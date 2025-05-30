Bursa'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bursa'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada tır ile otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü kaza sonrası yaşamını yitirirken, diğer sürücü hafif yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Serdar Büyü yönetimindeki 10 TR 584 plakalı tır ile Fuat Akdemir (44) idaresindeki 34 MMY 674 plakalı otomobil, Orhangazi-İznik kara yolu Yeniköy mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Akdemir, sıkıştığı araçta yaşamını yitirdi.

Hafif yaralanan diğer sürücü Büyü ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan Akdemir'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
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