Haberler

Bursa'da köprü ayağına çarpan tırın sürücüsü öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tavuk eti yüklü tırın köprü ayağına çarpması sonucu sürücü Recep Sürekli olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle yola saçılan tavuk etleri temizlenirken yol trafiğe açıldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde köprü ayağına çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Recep Sürekli (33) idaresindeki tavuk eti yüklü 35 DE 9912 plakalı tır, Balıkesir-Bursa kara yolu Kosova rampası mevkisinde köprü ayağına çarptı.

Kazada, araç içinde sıkışan Sürekli, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sürekli'nin cesedi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bu arada, kaza dolayısıyla etrafa yayılan tavuk etleri nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, temizliğin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / H. Çetin Güler
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı

Tarihi NATO Zirvesi'nde beklenen an geldi! Dünyanın gözü Beştepe'de
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Zirvesinde sıra dışı olay! Çift başlılık Ankara'ya uzandı

Tarihi NATO Zirvesinde sıra dışı olay! İç kavga Ankara'ya taşındı
Litvanya'dan Ankara'da 'Hürmüz' açıklaması: 'Göndermeye hazırız'

Litvanya'dan Ankara'da 'Hürmüz' açıklaması
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, NATO Zirvesi için Ankara'da

Şara'ya özel davet! NATO'ya katılmayacak ama kritik bir görüşmesi var
NATO ruhuna yakışmayan sözler! Miçotakis'in Türkiye sözleri tepki çekti

NATO ruhuna yakışmadı! Miçotakis'ten Türkiye için skandal sözler
Rus gelinin Karadenizli eşine yaptığı danslı karşılama gündem oldu

Rus gelin Karadenizli eşini böyle karşıladı, görüntüler olay oldu
Trump'ı taşıyan 'Canavar' canlı yayınları kesti: ABD Başkanı'na üst düzey elektronik koruma

Trump'ı taşıyan 'Canavar' canlı yayınları kesti
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı

Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı