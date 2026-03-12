Haberler

Bursa'da tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü öldü

Bursa'da tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan başka bir tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü kurtardı, ancak yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde, seyir halindeki tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Bursa Bilecik yolunda Ş.İ. (34) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, önünde seyreden A.Ç. idaresindeki 42 AFG 863 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Ş.İ, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontolde, sürücü Ş.İ'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Kadir İnci
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı

İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci 'açız' diyerek yardım istedi

Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar! "Açız" diye yalvardı
Bodo/Glimt'in peri masalı devam ediyor! Çeyrek finalin kapısını sonuna kadar araladılar

8 milyon euro'luk maaş bütçeleriyle çeyrek finale koşuyorlar
Talimat Bahçeli'den: Ramazan Kaşlı MHP'den ihraç ediliyor

Bahçeli MHP'li vekile "ocak dışısın" dedi
Dün gece yaşanan tarihi zaferin bedeli

Tarihi zaferin bedeli
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci 'açız' diyerek yardım istedi

Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar! "Açız" diye yalvardı
Rojin Kabaiş'in babasından çağrı: Üniversitedeki tüm erkeklerin...

Rojin'in babasından çağrı: Üniversitedeki tüm erkeklerin...
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den