Bursa'da TIR'a arkadan çarpan otomobildeki sürücü yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, araç güneşliğini indiren sürücünün TIR'a arkadan çarpması sonucu otomobildeki Ahmet Öz yaralandı. Kazada, sürücü sıkışırken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öz'ün durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazanın güneşliği indirirken meydana geldiği öğrenildi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Orhangazi ilçesi göl yolunda meydana geldi. İlçe merkezinden İznik Gölü istikametine giden Ahmet Öz'ün kullandığı 34 Z 0040 plakalı otomobil, yolun kenarında park halinde olan Rojhad Kurtoğlu idaresindeki 06 FZ 8814 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren otomobildeki sürücü sıkışırken, ihbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Öz, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öz'ün durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazanın güneşliği indirirken meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.