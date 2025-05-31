Bursa'da TIR'a Arkadan Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü: Sürücü Ağır Yaralı

Bursa'da TIR'a Arkadan Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü: Sürücü Ağır Yaralı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

BURSA'da seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü Ali S. (27), hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Ali S. idaresindeki 56 AS 880 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen 16 AFH 651 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, metrelerce sürüklendikten sonra bariyerlere çarparken, sürücüsü araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Ali S., sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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