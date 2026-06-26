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Bursa'da teyzesinin çocukları tarafından kaçırıldığı iddia edilen kadın bulundu

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde evinin önünde teyzesinin çocukları tarafından darbedilip kaçırıldığı iddia edilen 21 yaşındaki S.A., aile görüşmesi sonucu bulundu. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde evinin önünden teyzesinin çocukları tarafından darbedilip kaçırıldığı öne sürülen kadın bulundu.

İddiaya göre, Şirinevler Mahallesi 77. Sokak'ta ablasıyla yürüyen 21 yaşındaki S.A, park halindeki araçtan inen teyzesinin çocukları D.Ö. ve D.Ö. tarafından zorla araca bindirilmek istendi.

Olaya müdahale eden abla Z.A'yı darbeden ikili, S.A'yı araca bindirip kaçırdı.

Aile büyükleriyle bildikleri yerleri arayan ancak kardeşini bulamayan Z.A, polise şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, kadını ve şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

Ailelerin görüşmesi üzerine S.A'nın bulunduğu, şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler
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