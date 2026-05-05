Haberler

Bursa'da tefecilik operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir ilçesinde tefecilik yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, şüphelilerin yüksek faizle borç verdiğini, borcunu ödeyemeyen kişileri ise darbedip ölümle tehdit ettiklerini ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.

Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde özel harekat polislerinin desteğiyle belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Operasyonda "tefecilik" ve "yağma" suçlarını işledikleri iddia edilen B.B, M.T, V.E, S.B, H.B. ve B.A. gözaltına alındı.

İkametlerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfekle, çok sayıda senet ve 2 ajanda ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın
Trump: İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir

"Tekneleri vurduk" diyen Trump'tan endişe yaratan savaş mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi! Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo

Görenleri şaşkına çeviren elbise! 2 bin 550 saatte hazırlandı
32 yaşındaki Bad Bunny, Met Gala'da yaşlı bir adama dönüştü

Kim der 32 yaşında! Dünyaca ünlü şarkıcı kırmızı halıda tanınmaz halde
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı
JP Morgan'daki 'köle' skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada

Dev bankada skandal büyüyor: Beni üçlü ilişkiye davet etti
Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi! Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo

Görenleri şaşkına çeviren elbise! 2 bin 550 saatte hazırlandı
Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok

Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok
Athletic Bilbao'da Edin Terzic dönemi

İspanyol devi artık ona emanet!