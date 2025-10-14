Haberler

Bursa'da Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Düşerek Hayatını Kaybetti

Bursa'da kamyonuna branda çekerken dengesini kaybedip düşen Yenişehir Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ersin Öztürk (52), hastaneye kaldırılmadan önce hayatını kaybetti. Olay, fabrikada yükleme alanında gerçekleşti.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yenişehir'de faaliyet gösteren bir fabrikanın yükleme alanında meydana geldi. Yenişehir Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ersin Öztürk, fabrikadan mal yükledikten sonra kamyon kasasına çıkarak branda çekmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Öztürk, kamyondan düşerek ağır yaralandı. Öztürk'ün düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Yenişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan 2 çocuk babası Öztürk, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevki sırada ambulansta hayatını kaybetti.

Ersin Öztürk'ün cenazesi, bugün Orhangazi ilçesinde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
