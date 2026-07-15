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Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, rüzgarın etkisiyle Balıkesir'e doğru ilerliyor. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Osmanlar Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangın, rüzgarın etkisiyle Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Adaören Mahallesi'ne doğru ilerledi.

Yangına müdahale için bölgeye Bursa ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Emin Alper
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