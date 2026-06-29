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Bursa'da orman yangını

Bursa'da orman yangını
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Gökçeören Mahallesi'nde tarım arazisinde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormana yayılırken, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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