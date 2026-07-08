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Bursa'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde buğday ekili tarım arazisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların traktörlerle desteğiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Afşar Mahallesi'nden geçen İznik-Yenişehir kara yolunun kenarındaki buğday ekili tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Vatandaşlar da traktörleriyle çalışmalara destek verdi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz
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