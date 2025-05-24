Bursa'da Taksi Şoförünü Silah Zoruyla Dolaştırıp Gasbeden Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da Taksi Şoförünü Silah Zoruyla Dolaştırıp Gasbeden Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir taksi şoförünü silahla tehdit ederek dolaştıran Bilgin G. isimli şüpheli, olay sonrasında yakalanarak tutuklandı. Olay anı araç kamerasına yansıdı.

BURSA'da bindiği taksinin sürücüsünü silahla tehdit edip şehri dolaştıran ve parasını gasbeden şüpheli Bilgin G., tutuklandı. Şüphelinin taksi şoförünü silahla tehdit ettiği anlar, araç kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Mayıs'ta merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bilgin G., yanındaki kız arkadaşı ile M.Y.'nin kullandığı taksiye bindi. Kız arkadaşını Balat Mahallesi'ne bırakan Bilgin G., aynı taksiyle yolda seyir halindeyken başka bir araca sinirlendi. Yanında taşıdığı silahı, taksi şoförüne doğrultup, kendisini rahatsız eden aracı takip etmesini istedi. Şüphelinin isteğini yerine getiren taksici, bir süre sonra aracın gözden kaybolduğunu söyledi. Bilgin G., silahını taksi şoförüne doğrultarak, Senin yüzünden kaçtı diye bağırdı. Aracı boş alana çektiren şüpheli Bilgin G., Sen niye kaçırdın adamları Sana verdiğim bin lirayı ver dedi. Taksi şoförü Bana 800 lira verdin ağabey deyince, Bilgin G. de Ver lan 200 lira daha diyerek silah zoruyla taksicinin cebindeki bütün parayı gasbetti. Şüpheli olay yerinden ayrılırken, M.Y. ise polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Araştırmalar sonucu Bilgin G., silahla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Bilgin G., tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu

Fransa'yı geride bırakan Türkiye, Avrupa'da zirvede
PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz

PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor

73 yıllık yasak bitiyor! 3 alkollü ürün artık raflarda olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin doğurganlık hızı tarihte ilk kez 1.48'e geriledi, bu bir felaket

Erdoğan'ı tedirgin eden rakam: Böylesi ilk kez oluyor, bu bir felaket
Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor

Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Çöpü yerden al' dediği vatandaştan belediye başkanına soğuk duş

"Çöpü yerden al" dediği vatandaştan belediye başkanına soğuk duş
Kansere yakalanan Biden'dan ilk görüntü

Kansere yakalanan Biden'dan ilk görüntü
Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı

9 yıllık sır perdesi aralandı! Katilleri en yakınındakiler çıktı
Merkez Bankası makro finansal istikrarı destekleyici adım attı

Merkez Bankası bu gece duyurdu! Oranlar değişti
Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi

Sıcak havadan bunaldılar! Havuzda aşka geldiler
'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!

'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!
Kurban Bayramı tatili uzatılmadı! Kamuda mesai 10 Haziran Salı günü başlayacak

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.