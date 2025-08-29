Bursa'da Tabancayla Yaralama Olayı

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde, aralarında husumet bulunan 2 kişi tarafından tabancayla vurulan H.A. ile Y.K. yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde karşılaşan H.A. ile Y.K., husumetli oldukları 2 kişi tarafından tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralandı. Şüpheliler olayın ardından hızla kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacaklarından yaralanan H.A. ve Y.K., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken durumlarının hayati risk taşamadığı belirtildi. Polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

-Haber-Kamera: Memet Can YEŞİLBAŞ/ Bursa,