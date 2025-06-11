Bursa'da Sülük Toplarken Kaybolan Kişi Kurtarıldı

Bursa'da Sülük Toplarken Kaybolan Kişi Kurtarıldı
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Bursa'nın Uluabat Gölü'nde sülük toplamak için giden O.I., kaybolduktan yaklaşık 5 saat sonra jandarma ekipleri tarafından bulunarak kurtarıldı.

BURSA'da sülük toplamak için gittiği Uluabat Gölü sazlığında kaybolan O.I., jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nilüfer ilçesi Uluabat Gölü'ne sülük toplamak için giden O.I. sazlıkta kayboldu. Yönünü bulamayan O.I., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Bot ekipleri harekete geçti. Ekiplerin hem karadan hem de dronla havadan arama çalışmaları sonucu O.I., yaklaşık 5 saat sonra bulundu. Durumu iyi olan O.I.'nın sülük topladığı esnada yönünü kaybettiği ve suyun sığ olduğu sazlıkta karadan 2 kilometre uzaklaşarak kıyıya gelemediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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