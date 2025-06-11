Bursa'da Sülük Avlarken Mahsur Kalan Kişi Jandarma Tarafından Kurtarıldı
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Uluabat Gölü'nde sülük avlamak için girdiği sazlık alanda kaybolan O.I, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay sonrası O.I, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi ve ekipler, dron yardımıyla mahsur kaldığı yeri tespit etti.
Bursa'da, sülük avlamak için girdiği Uluabat Gölü'ndeki sazlık alanda yönünü kaybedip mahsur kalan kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Nilüfer ilçesindeki Uluabat Gölü'ne sülük avlamak amacıyla giden O.I, sazlık alanda yönünü kaybetti.
Gölün sığ kısmında kaybolup mahsur kalan O.I, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığına bağlı Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, kıyıdan yaklaşık 2 kilometre uzakta olan O.I'nın yerini dron yardımıyla tespit etti.
O.I, jandarma ekiplerince bulunduğu yerden alınarak karaya çıkarıldı.
Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel