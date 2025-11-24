Bursa'da Su Tankerinde Yangın: Trafik Kaosu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki su tankerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli'nde İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan bir su tankeri henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası tanker kullanılamaz hale geldi.

Yangın sebebiyle İstanbul istikametine seyreden araçlar uzun trafik oluşturdu. Yangının söndürülmesiyle trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.