Bursa'da Sosyal Medyada Silahlı Senaryo Yapan 4 Kişi Gözaltına Alındı

Bursa'da Sosyal Medyada Silahlı Senaryo Yapan 4 Kişi Gözaltına Alındı
Bursa'da sosyal medya üzerinden silah çeken ve motosiklet indirme senaryosu kurgulayan 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve suç uydurma iddiasıyla gözaltına alındı.

BURSA'da sosyal medya hesabından silah çekerek çekici üzerinden zorla motosiklet indirme senaryosu kurgulayıp yayınlayan 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 21 Kasım Cuma günü sosyal medya platformlarından paylaşılan 3 adet motosikletin bir çekiciyi durdurarak silah çektiği ve çekici üzerinde bulunan motoru zorla indirmesi içerikli video ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmada sosyal medya hesabının sahibi A.E. ile birlikte olan S.T., M.S. ve B.Y.'nin senaryo kurgulayarak çekim yaparak ve sosyal medyada paylaştıkları belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 'Suç Uydurma-Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

