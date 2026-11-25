Bursa'da sonbaharın son dolunayı Kunduz Dolunayı geceyi aydınlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sonbaharın son dolunayı olarak bilinen Kunduz Dolunayı, 24 Kasım gecesi TSİ 17.53'te tam fazına ulaşmasının ardından Bursa semalarında görüntülendi. Kuzey Yarımküre'de genellikle kasım ayında yaşanan dolunay, Bursa'da geceyi aydınlatan sonbaharın son gökyüzü manzaralarından biri oldu.
SONBAHARIN son dolunayı Bursa'da görüntülendi. Dün başlayan 'Kunduz Dolunayı' geceyi aydınlattı.
24 Kasım gecesi Türkiye saati ile (TSİ) 17.53'te tam fazına ulaşan dolunay, bu gece de Bursa semalarını aydınlattı. Kuzey Yarımküre'de genellikle kasım ayında gerçekleşen dolunay, geleneksel adıyla 'Kunduz Dolunayı' (Beaver Moon) olarak biliniyor. Bu isim, Kuzey Amerika'da kunduzların kış öncesinde yuvalarını hazırladığı ve kışa yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdığı dönemle ilişkilendiriliyor. Kasım ayının bu özel dolunayı, sonbaharın son gökyüzü manzaralarından biri olarak görüntülendi.