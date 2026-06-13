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Bursa'da silahlı saldırı anı kamerada: 2 yaralı

Bursa'da silahlı saldırı anı kamerada: 2 yaralı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sokak ortasında düzenlenen silahlı saldırıda Özcan Öztürk ve yoldan geçen Oktay Buldu yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da sokak ortasında düzenlenen silahlı saldırıda Özcan Öztürk ve bu sırada yoldan geçen Oktay Buldu yaralandı. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Öztürk'e kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın tabancasından çıkan mermiler, Öztürk ile o sırada sokakta bulunan Oktay Buldu'ya isabet etti. Öztürk ve Buldu Özcan bacaklarından yaralanıp kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın şüphelisi de rastgele havaya ateş açarak otomobiliyle hızla uzaklaştı. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin elinde tabancayla Öztürk'ü kovalayıp ateş ettiği, ardından havaya ateş açarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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