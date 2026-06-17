Bursa'da silahlı saldırı: 1 yaralı

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabanca ile vurulan Osman K. (38), hastanede tedaviye alındı. Polis, kKaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Arabayatağı Mahallesi Alaçam Sokak'ta meydana geldi. Osman K., sokakta karşılaştığı kimliği belirsiz kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbede sırasında şüpheli, tabancayla Osman K.'ya ateş açtı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Osman K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı