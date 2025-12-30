Haberler

Bursa'da 'sokak canları'na ücretsiz kısırlaştırma ve check up imkanı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HAÇİKO, Bursa'da sokakta yaşayan kedi ve köpeklere 24 saat hizmet veren bir hayvan hastanesi ile iş birliği yaparak ücretsiz sağlık hizmeti sunuyor. Proje kapsamında sokak hayvanlarının muayene ve kısırlaştırma işlemleri gerçekleştiriliyor.

BURSA'da kısa adı 'HAÇİKO' olan, Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği, günün 24 saati hizmet veren bir hayvan hastanesi ile iş birliği yaparak sokakta yaşayan kedi ve köpeklere ücretsiz check up imkanı sağlıyor. HAÇİKO, belirli sayıdaki 'sokak canları'nı da kısırlaştırıyor.

HAÇİKO, Nilüfer ilçesinde günün 24 saati hizmet veren bir hayvan hastanesi ile iş birliği yaparak, sokak hayvanları için proje hayata geçirdi. İş birliği kapsamında kliniğe HAÇİKO tarafından getirilen sokak kedi ve köpekleri aylık sınırlı sayıda kısırlaştırılıp tedavisi yapılırken, ultrason makinesiyle de kalp sağlıkları kontrol ediliyor. İş birliği ile farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyleyen HAÇİKO Bursa Sorumlusu Zeynep Dimidoa, "Bugün muayeneleri için çocuklarımı getirdik. Sürekli tedavilere can dostlarımızı getiriyoruz. 14 yıldır can dostlarımızla aram iyidir. Sokaklarda gördüğümüz canlıların bakımlarını burada ücretsiz şekilde yaptırıyoruz. İlk gün 10'dan fazla kedi ve köpek muayene edilip, bazıları kısırlaştırıldı. Bu iş birliği bundan sonra da devam edecek" dedi.

'SOKAK HAYVANLARININ DA TEDAVİYE İHTİYACI VARDIR'

Sokak hayvanlarının da tedaviye ihtiyacı olduğunu belirten Veteriner Hekim Şadi Güngör, "HAÇİKO ile uzun yıllardır iş birliği yaparız. Yıllar içinde onlar sayesinde çok fazla hayvana el uzatma şansımız oldu. Birçok hayvana kısırlaştırma desteği verdik. Ayrıca hasta hayvanlar geldiğinde onlara destek oluyoruz. Kediler, köpekler insanlardan farklı değil, onların da bir canı var. Günümüz teknolojisiyle bu hastalıkların tanısını koyup, tedavisini yapıyoruz. Sokak hayvanlarının da tedaviye ihtiyacı vardır" diye konuştu.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı

CHP'nin tecrübeli ismi siyaseti bıraktı
'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti! Son haline gelen yorumlara ateş püskürdü

'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti! Son haline gelen yorumlara ateş püskürdü
3 şehit verdiğimiz operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı

Etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı
Hamas resmen duyurdu: Ebu Ubeyde şehit oldu

Ebu Ubeyde şehit oldu! Dünya yüzünü ilk kez gördü
Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı

CHP'nin tecrübeli ismi siyaseti bıraktı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı gittiği takımda kral oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı gittiği takımda kral oldu
Zelenskiy: Putin'in konutuna saldırı haberleri gerçeği yansıtmıyor

Putin'in konutu mu vuruldu? Beklenen açıklama saatler sonra geldi