Bursa'da silahlı saldırıda yaralanan 2 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde geçen hafta düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan iki kişiden biri, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının sağlık durumu ağır.

Olaydaki diğer yaralı Zekeriya Ç.'nin ise sağlık durumunun ağır olduğu, hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Geçen cuma akşam saatlerinde Türkmenbaşı Caddesi'ndeki bir kıraathaneden çıkıp araçlara binmek üzere olan Zekeriya Ç. ve İbrahim Çelik'e kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açılmıştı. Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, silahlı saldırganların yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

