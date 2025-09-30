Haberler

Bursa'da Silahlı Saldırı: Özay Aslin Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, husumet nedeniyle başından vurulan 31 yaşındaki Özay Aslin, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Demirtaş Mahallesi'nde, 23 Eylül'de, husumetli olduğu öğrenilen K.B. tarafından başından silahla vurulan Özay Aslin (31), tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde, 23 Eylül'de, Özay Aslin ile husumetli olduğu öğrenilen K.B. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.B, Aslin'i başından silahla vurmuştu.

Ağır yaralanan Aslin, 112 Acil Sağlık ekibince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, şüpheli de olay yerinden kaçmıştı.

Polis ekipleri, K.B. (22) ile kavgaya karıştıkları belirlenen İ.Z. (21) ve M.İ.A'yı (22) gözaltına almış, şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
