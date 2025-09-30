Bursa'da Silahlı Saldırı: Özay Aslin Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, başından silahla vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Demirtaş Mahallesi'nde, 23 Eylül'de, husumetli olduğu öğrenilen K.B. tarafından başından silahla vurulan Özay Aslin (31), tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde, 23 Eylül'de, Özay Aslin ile husumetli olduğu öğrenilen K.B. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.B, Aslin'i başından silahla vurmuştu.

Ağır yaralanan Aslin, 112 Acil Sağlık ekibince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, şüpheli de olay yerinden kaçmıştı.

Polis ekipleri, K.B. (22) ile kavgaya karıştıkları belirlenen İ.Z. (21) ve M.İ.A'yı (22) gözaltına almış, şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.