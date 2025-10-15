Haberler

Bursa'da Silahlı Saldırı: Kafe Müdürü Ağır Yaralandı

Bursa'da bir alışveriş merkezinin otoparkında, kafe müdürü Erdem Çetin otomobilini park ederken silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu ağır yaralanan Çetin hastaneye kaldırıldı, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

BURSA'da bir AVM'de kafenin işletme müdürü olarak çalışan Erdem Çetin (29), otomobilini park ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Çetin, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 16.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Alışveriş merkezinde bir kafede işletme müdürü olarak çalışan Erdem Çetin, otomobilini otoparka park ettiği sırasıda aracına bir şüpheli bindi. İkili arasında tartışma çıkarken, şüpheli belinden çıkardığı tabancasıyla ateş açmaya başladı. Çetin, vücudunun birçok yerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, şüpheli tabancayı atıp, bir başka otomobille kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki özel hastaneye kaldırılan Erdem Çetin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
