Haberler

Kahvehane çıkışı 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da bir kahvehaneden çıkarak araçlarına binerken silahlı saldırıya uğrayan Zekeriya Ç. ve İbrahim Ç. ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

BURSA'da Zekeriya Ç. ile İbrahim Ç.'nin kahvehanede çıkıp, araçlarına binerken açılan ateşte ağır yaralandıkları silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 6 Şubat'ta saat 22.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Kahvehaneden çıkıp araçlarına binmek isteyen Zekeriya Ç. ile İbrahim Ç.'ye, bir otomobilden peş peşe ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan Zekeriya Ç. ile İbrahim Ç. yere yığılırken, saldırganlar araçla bölgeden uzaklaştı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri çıktı. Diğer yandan polis, olay yerinde 10 adet boş kovan bulurken, kaçan şüpheliler aranıyor.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş

ABD fena köşeye sıkıştı! Dosyadan çıkan bu belge ortalığı karıştıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan tarihi nükleer anlaşması

Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar
'Bu kadar para nereden geliyor?' diye soran babaya kızından skandal cevap

"Bu para nereden geliyor?" diye soran babaya kızından skandal cevap
Hayat karartan benzerlik: Bu şehirden öyle adam çıkmaz

Hayat karartan benzerlik: Bu şehirden öyle adam çıkmaz
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi

Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan tarihi nükleer anlaşması

Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar
Epstein'in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi

FBI raporunda gizli kaynak konuştu! Epstein aslında...
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama

Türkiye, TÜVTÜRK'teki bu vahşeti konuşuyor! Çalışanlar tutuklandı