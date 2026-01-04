Bursa'da dün başlayan lodos, bugün de etkisini sürdürüyor
Bursa'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatı parçaları, park halindeki bir otomobilin ön camına çarptı ve hasara yol açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca, Yıldırım ilçesinde bir marketin yan cephesi de lodos nedeniyle ayrıldı.
BİNANIN ÇATISI OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Bursa'da dün etkili olan lodos, bugün de yaşamı olumsuz etkilerken, şiddetli rüzgar nedeniyle Nilüfer ilçesi, Odunluk Mahallesi'ndeki bir binadan uçan metal parça, park halindeki otomobilin ön camına çarptı. Otomobilin camında hasar meydana gelirken, o anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasında yansıdı.
Öte yandan şiddetli lodosun etkisiyle Yıldırım ilçesindeki bir marketin yan cephesi yapıdan ayrıldı. Market ile sokak arasında ürün rafları kaldı.
Haber: Yiğithan HÜYÜK Kamera: Bursa,
