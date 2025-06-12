Bursa'da Seyir Halindeki Otomobilin Tekerleği Fırladı

Bursa'da Seyir Halindeki Otomobilin Tekerleği Fırladı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde seyir halindeki otomobilin sol ön tekeri, kaydedilen anlarda yaklaşık 300 metre yuvarlanarak kaldırıma çarptı. Otomobil de kaza yaparak kontrolünü kaybetti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde seyir halindeki otomobilin ön tekerinin fırladığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Ankara Yolu Caddesi'nde seyir halinde olan 16 BNN 347 plakalı otomobilin sol ön tekeri yerinden çıktı.

Otomobilden fırlayan teker, yaklaşık 300 metre yuvarlanıp kaldırıma çarparak durdu. Kontrolden çıkan otomobil de yolun sağındaki kaldırıma çarptı.

Otomobilden fırlayan tekerin seyir halindeki araçların yanından ilerlediği anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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