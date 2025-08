Bursa'da Servis Şoföründen Örnek Davranış: Otizmli Çocuğu Kurtarmak İçin Kazaya Neden Oldu

BURSA'da, kaldırımda yürürken bir anda yola fırlayan otizmli çocuğa çarpmamak için şoförünün manevra yaptığı servis minibüsü, beton mikseriyle çarpıştı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası ile araç kamerasına yansıdı. Kazadan yara almadan kurtulan servis minibüsü şoförü Ersel Üzer (36), "Tamamen çocuğu kurtarmak amaçlı yaptım. Kendimi düşünmedim, arabamı düşünmedim dedi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Kestel istikametine giden Ersel Üzer yönetimindeki 16 S 3443 plakalı servis minibüsünün önüne, kaldırımda yürüyen 7 yaşındaki kız çocuğu atladı. Üzer'in, otizmli olduğu öğrenilen çocuğa çarpmamak için ani manevra yaptığı minibüse, aynı yöne giden beton mikseri çarptı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası ile araç kamerasına yansırken, çocuk da şoför de kazayı yara almadan atlattı.

O ANLARI DHA MİKROFONUNA ANLATTI

Çocuğu gördüğü anda aklına gelen tek şeyin ona çarpmamak olduğunu söyleyen Üzer, o anları DHA mikrofonuna şu sözlerle anlattı"10 yıldır servis şoförlüğü yapıyorum. Çok üzücü bir olay yaşadım. Allah'a şükür, daha kötü sonuçlanabilirdi. Yolda giderken önüme otizmli bir çocuk fırladı. Ben de ona çarpmamak için, sol tarafa manevra yaparak, kırdım. Arkadan gelen mikserin bana çarpmasıyla bu kaza oldu. Tamamen çocuğu kurtarmak amaçlı yaptım. Kendimi düşünmedim, arabamı düşünmedim."

'ÇOCUĞA ÇARPMAMAK İÇİN HERŞEYİ GÖZE ALDIM'

Diğer araç sahibinden de özür dileyen Üzer, "Çocuğa çarpmamak için her şeyi göze aldım. Hani o an çocuk kurtulsun. İsterse araba pert olsun düşüncesine girdim. Çocukları aslında çok severim. Hani ya bir can sonuçta yani. Bir canın canı yanmasındansa, bir cana bir zarar gelmektense, her şeyi göze aldım. Belki ben sakatlanabilirdim" diye konuştu.