Bursa'da Servis Otobüsünde Yangın: İki Otobüse Sıçradı

BURSA'da bakım için yetkili servise bırakılan park halindeki servis otobüsünde çıkan yangın, yanındaki 2 belediye otobüsüne de sıçradı. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Hüdavendigar Bulvarı Ak Sokak'ta yetkili servise bakım için getirilen park halindeki 16 BAH 068 plakalı servis otobüsünde, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yanındaki BURULAŞ'a ait 16 BBG 633 plakalı belediye otobüsü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 41 UP 741 plakalı belediye otobüsüne sıçradı. Yan yana park halinde olan 3 otobüs dakikalar içinde alev topuna dönerken, zaman zaman patlamalar meydana geldi. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Otobüslerden yükselen siyah duman, kentin birçok noktasından görüldü. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otobüsler demir yığınına döndü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.