Haberler

Bursa'da Servis Otobüsünde Yangın: İki Otobüse Sıçradı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bakım için park halindeki servis otobüsünde çıkan yangın, komşu belediye otobüslerine sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

BURSA'da bakım için yetkili servise bırakılan park halindeki servis otobüsünde çıkan yangın, yanındaki 2 belediye otobüsüne de sıçradı. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Hüdavendigar Bulvarı Ak Sokak'ta yetkili servise bakım için getirilen park halindeki 16 BAH 068 plakalı servis otobüsünde, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yanındaki BURULAŞ'a ait 16 BBG 633 plakalı belediye otobüsü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 41 UP 741 plakalı belediye otobüsüne sıçradı. Yan yana park halinde olan 3 otobüs dakikalar içinde alev topuna dönerken, zaman zaman patlamalar meydana geldi. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Otobüslerden yükselen siyah duman, kentin birçok noktasından görüldü. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otobüsler demir yığınına döndü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinin ikinci taksitinde son gün belli oldu

Ev sahipleri dikkat! Bu tarihi kaçıranlar büyük faiz ödeyecek
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.