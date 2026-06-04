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Bursa'da çarpışan servis minibüsü ile özel halk otobüsündeki 5 kişi yaralandı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde servis minibüsü ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, servis minibüsü ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

E.G. yönetimindeki 16 S 1065 plakalı servis minibüsü, Yenibağlar Mahallesi Karanfil Caddesi'nde, M.I. idaresindeki 16 M 10228 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan özel halk otobüsü, kaldırıma çarparak durabildi.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Burcu İnanır
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