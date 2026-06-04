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Bursa'da servis minibüsüyle özel halk otobüsü çarpıştı; 5 yaralı

Bursa'da servis minibüsüyle özel halk otobüsü çarpıştı; 5 yaralı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde servis minibüsüyle özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

BURSA'da servis minibüsüyle özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Karanfil Caddesi'nde meydana geldi. E.G. idaresindeki 16 S 1065 plakalı servis minibüsüyle, M.I.'nın kullandığı 16 M 10228 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı. Kazada savrulan özel halk otobüsü, kaldırıma çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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