Haberler

Bursa'da Vinç Devrildi: 2 İşçi Yaralandı

Bursa'da Vinç Devrildi: 2 İşçi Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 6 katlı bir binanın dış cephe sıvasını yapan 2 işçiyi taşıyan sepetli vinç devrildi. Yaralanan işçiler hastaneye kaldırılırken, vinç bitişikteki binanın çatısına düştü.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde 6 katlı binanın dış cephe sıvasını yapan 2 işçiyi taşıyan sepetli vinç devrildi. Vinç sepeti bitişikteki binanın sac çatısına düşerken, yaralanan Ş.A. ve T.A. isimli işçilerin ilk müdahalesi çatıda yapıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Hasanbey Mahallesi Namazgah Caddesi'nde meydana geldi. Ş.A. ve T.A. isimli inşaat işçileri, 6 katlı binanın dış cephe sıvasını yapmak için sepetli vinçle yukarı çıkarıldı. İşçilerin bulunduğu vinç, 6'ncı kata kadar kademeli olarak yükseltildiği sırada gürültüyle devrildi. Vincin sepeti, çatısı sac kaplı bir işletmenin üzerine düştü. Sepetin yarısı çatıya gömülürken, 2 işçi yaralandı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk müdahaleleri düştükleri çatının üzerinde yapılan işçiler, ambulansla kaldırıldıkları Mudanya Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan işçilerden Ş.A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, devrilen vinç nedeniyle tek katlı bir evin çatısında da çökme meydana geldi. Vincin ayaklarının evin duvarına saplandığı görülürken, olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı belirtildi. Vinç operatörünün yaralanmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran 'Her şeyin bir sınırı var' diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı

Diplomatik dili kenara bıraktı! İsrail'le yakınlaşan ülkeye uyarı
TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza

TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza
CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın

CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

146 makas darbesiyle öldürülen Arzu'nun annesinden şok karar: Şikayetçi değilim

146 makas darbesiyle öldürülen Arzu'nun annesinden mahkemede şok karar
Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var

Reyting uğruna yaptığına bakın! Esra Erol'a tepki yağıyor

İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında

Turiste ahlaksızlık yapanlar için hesap zamanı
Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te

Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te
Bir kadın, ilk buluşma sonrası erkek arkadaşından gelen mesajla şoke oldu

İlk buluşma sonrası erkek arkadaşından gelen mesajla şoke oldu
İndirimli çiğ köfte yiyen 28 öğrenci hastanelik oldu

İndirimli diye aldılar! 28 öğrenci apar topar hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe'de büyük bir kriz daha! Hepsini yollayabilirler

Fenerbahçe'de büyük bir kriz daha!