Bursa'da Samanlığa Yuva Yapan Peçeli Baykuş Ailesi Görüntülendi

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki bir çiftliğin samanlığına yuva yapan peçeli baykuş ailesi görüntülendi. Çiftlik sahipleri, yavruların zarar görmemesi için samanları kaldırmadı ve baykuşları koruma altına aldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki bir çiftliğin samanlığına yuva yapan peçeli baykuş ailesi görüntülendi.

Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, kırsal Dağkadı Mahallesi'ndeki bir çiftliğin samanlığına yuva yapan ve ilginç görüntüleriyle dikkat çeken peçeli baykuş ailesini kaydetti.

Samanlıktaki 2 ebeveyn 4 yavruyu fark eden çiftlik sahipleri, yavruların zarar görmemesi için yapının o kısmındaki samanları kaldırmadı.

Çiftlik çalışanları, tarım zararlılarıyla mücadele konusunda çiftçi dostu olarak bilinen peçeli baykuşları koruma altına aldı.

Yerleşik baykuş türlerinden olan peçeli baykuşlar, yurt dışında çiftlik baykuşu olarak da biliniyor.

Peçeli baykuşlar terk edilmiş metruk binalar, harabe yapıların yanı sıra çatı araları ve hayvan damlarını da yuvalanma alanı olarak kullanıyor.