Haberler

Bursa'da 246 bin 546 sahte etiketli ilaç ele geçirildi

Bursa'da 246 bin 546 sahte etiketli ilaç ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda 246 bin 546 sahte etiketli ilaç, 1294 farklı markaya ait enerji içeceği ve 120 kutu macun ele geçirirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 246 bin 546 sahte etiketli ilaç ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şubesi Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, sahte etiketli ilaç bulunduğunu belirlediği adrese operasyon düzenledi.

Polis, operasyonda farklı markalara ait sahte etiketli 246 bin 546 ilaç, 1294 farklı markaya ait enerji içeceği ve 120 kutu macun ele geçirdi.

Operasyonda şüpheli Y.A. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Sağlıkta katılım paylarına yüzde 30 zam

Yılbaşında bir kaleme daha zam geldi! İşte yeni rakamlar
42 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar daha da düşecek, kar fena bastıracak

42 il için sarı kodlu uyarı! Kar fena bastıracak
İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor
MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Dünyanın en obez insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en ağır adamıydı: Mücadelesi sona erdi
Manchester United'a sahasında büyük şok

Ne olacak bu takımın hali?