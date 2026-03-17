Bursa'da sahte içki operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Bursa'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Emniyet ekipleri, 3 ay süren takip sonucunda, gümrük kaçağı ve sahte içki ticareti yapan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 3 bin 600 litre etil alkol ve alkol aroma kitleri ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde gümrük kaçağı ve sahte içki ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde tespit edilen 8 ikamet ve bir iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 bin 600 litre etil alkol, 136 alkol aroma kiti ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Cem Şan
