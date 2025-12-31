Bursa'da satışa hazır 98 şişe alkollü içki ele geçirildi: 2 gözaltı
Bursa'da yılbaşı öncesi polis, sahte alkollü içki satışını önlemek için eş zamanlı denetimler yaptı. Yapılan operasyonlarda 98 şişe sahte alkollü içki ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
BURSA'da yılbaşı öncesi sahte alkollü içki satışı ve tüketiminin önlenmesine yönelik polis ekiplerince eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Şüphelenilen 2 işyeri ve bir ikamette yapılan kontrollerde 98 sahte alkollü içki ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşının vatandaşlar tarafından huzur ve güven ortamında geçirilmesi amacıyla Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, satışa hazır vaziyette sahte alkollü içkilerin bulunması üzerine şüphelenilen 2 işyeri ve bir ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 98 şişe sahte alkollü içki, 110 adet sahte alkollü içki üretiminde kullanılan şişe kapağı ele geçirildi. Operasyon kapsamında E.S. ve M.Ö. isimli şüpheliler hakkında ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.
Haber: Hasan BOZBEY Kamera: Bursa,