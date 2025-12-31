Bursa'da bir miktar sahte alkollü içkinin ele geçirildiği denetimlerde 2 zanlı yakalandı

Bursa'da yılbaşı öncesi gerçekleştirilen sahte alkollü içki denetimlerinde 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yılbaşı öncesi sahte alkollü içki satışını ve tüketimini önlemek için Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde 10 işletmede denetim yapıldı.

Alkollü içecekleri kontrol eden ekiplerce satışa hazır vaziyette bir miktar sahte alkollü içki ele geçirildi.

Ayrıca, iki iş yeri ve ikamette yapılan aramalarda bulunan 98 şişe sahte alkollü içkiye ve 110 şişe kapağına el konuldu.

Operasyonda E.S. ve M.Ö, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçu kapsamında gözaltına alındı.