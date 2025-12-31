Haberler

Bursa'da bir miktar sahte alkollü içkinin ele geçirildiği denetimlerde 2 zanlı yakalandı

Bursa'da bir miktar sahte alkollü içkinin ele geçirildiği denetimlerde 2 zanlı yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da yılbaşı öncesi yapılan denetimlerde, sahte alkollü içki satışı ve tüketimini önlemek amacıyla 10 işletmede gerçekleştirilen kontrol sonucu 2 şüpheli gözaltına alındı. Denetimlerde çok sayıda sahte alkollü içki ele geçirildi.

Bursa'da yılbaşı öncesi gerçekleştirilen sahte alkollü içki denetimlerinde 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yılbaşı öncesi sahte alkollü içki satışını ve tüketimini önlemek için Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde 10 işletmede denetim yapıldı.

Alkollü içecekleri kontrol eden ekiplerce satışa hazır vaziyette bir miktar sahte alkollü içki ele geçirildi.

Ayrıca, iki iş yeri ve ikamette yapılan aramalarda bulunan 98 şişe sahte alkollü içkiye ve 110 şişe kapağına el konuldu.

Operasyonda E.S. ve M.Ö, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçu kapsamında gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Trabzonspor'dan sonra Süper Kupa'nın ertelenmesi için bir başvuru daha

Trabzonspor'dan sonra bir başvuru daha! Süper Kupa oynanmayabilir
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hastaneye kaldırıldı
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
Barcelona taraftar grupları, İsrail basketbol takımlarının men edilmesi için harekete geçti

Dünya devi, İsrail takımlarının men edilmesi için harekete geçti