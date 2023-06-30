Bursa'da Sağlıksız Koşullarda Üretim Yapan Et Restoranına 110 Kişi Suç Duyurusunda Bulundu

Bursa'da, kurban kesmek için çok sayıda kişiden vekalet alan bir et restoranının sağlıksız koşullarda üretim yaptığı tespit edildi. Kurban sahiplerinin ihbarıyla firma sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken, sağlıksız koşullarda işlendiği belirlenen 3 ton 800 kilo et, imha edildi. İmha edilen etlerin kurban eti olmadığı, daha önce kesilip, işlenen etler olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili polis merkezine 110 kişinin suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

110 KİŞİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bursa'da, kurban kesmek için çok sayıda kişiden vekalet alan bir et restoranının sağlıksız koşullarda üretim yaptığı tespit edildi. Kurban sahiplerinin ihbarıyla firma sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken, sağlıksız koşullarda işlendiği belirlenen 3 ton 800 kilo et, imha edildi. İmha edilen etlerin kurban eti olmadığı, daha önce kesilip, işlenen etler olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili polis merkezine 110 kişinin suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Semih ŞAHİN/BURSA, -