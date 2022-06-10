Bursa'da sağlıksız koşullarda depolanan 3,5 ton sakatat imha edildi - Haberler

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Bursa'da sağlıksız koşullarda depolanan 3,5 ton sakatat imha edildi

AA - Sinan Balcıkoca - Güncel
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Bursa'da sağlıksız koşullarda depolanan 3,5 ton sakatat imha edildi

Bursa'da hijyen kurallarına uyulmayan ruhsatsız işletmedeki 3,5 ton sakatata el konuldu, sorumlusuna idari para cezası uygulandı.

Bursa'da hijyen kurallarına uyulmayan ruhsatsız işletmedeki 3,5 ton sakatata el konuldu, sorumlusuna idari para cezası uygulandı.

Osmangazi ilçesinde bir iş yerinde denetim yapan Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri, sakatat ürünlerinin sağlıksız koşullarda depolandığını tespit ederek durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Yetkililerin yaptığı incelemelerde, işletmenin Tarım ve Orman Bakanlığından alınması gereken izin ve ruhsatlarının bulunmadığı, çalışanların ve ortamın ise hijyen kurallarına uygun olmadığı belirlendi.

İlgili kanunlara muhalefetten 70 bin 408 lira idari para cezası uygulanan iş yerindeki 3,5 ton sakatat, belediye ekiplerince imha edildi.

AA / Sinan Balcıkoca - Güncel

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