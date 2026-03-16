Bursa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ç.K. yönetimindeki 16 BVV 492 plakalı otomobil, Balıkesir- Bursa kara yolunun Kosova rampası mevkisinde refüje devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki yolcular S.Ü, A.Ü, S.Ü. ve K.Ü. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan S.Ü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Burcu İnanır