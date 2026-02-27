Bursa'da refüje çıkan kamyonun sürücüsü yaralandı
Bursa'nın Kestel ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü refüje çıkarak yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi, sürücü hastaneye kaldırıldı.
Seymen Mahallesi kavşağı mevkisinde, Yenişehir istikametine seyir halindeki S.F. (50) yönetimindeki 35 KK 893 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu refüje çıktı.
Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Yenişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle kamyonda yüklü olan saman balyaları da etrafa saçıldı.
Kaynak: AA / Kadir İnci