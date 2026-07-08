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Refüje çarpan otomobilin takla attığı kaza kamerada

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Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Yusuf Ziya Yamak'ın refüje çarpıp takla attığı kaza, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı.

REFÜJE ÇARPAN OTOMOBİLİN TAKLA ATTIĞI KAZA KAMERADA

- BURSA'da refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Yusuf Ziya Yamak (26), yaralandı. O anlar, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında İzmir Yolu Caddesi Odunluk Alt Geçidi mevkisinde meydana geldi. 06 YNS 65 plakalı otomobiliyle kent merkezi istikametine seyir halinde olan Yusuf Ziya Yamak, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil savrulup, orta şeritten sağ şeride geçerek refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil takla attı. O anlar, otomobilin önünde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Araçta sıkışan sürücünün yardımına diğer sürücüler koştu. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çıkardığı Yamak, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Muhammet SEZGİNKamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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