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Bursa'da Refüj Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

H.K. (17) yönetimindeki 16 BME 612 plakalı otomobil, Ankara Yolu Caddesi Otosansit kavşağında refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ehliyetsiz sürücü H.K. ve yolcu konumundaki Ö.K. ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sürücü H.K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Ö.K'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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