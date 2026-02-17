Haberler

Bursa'da Motosiklet Kazası: Bir Çift Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, refüje çarpan motosikletin sürücüsü Murat Çağlayan ve arkasındaki eşi Gülcan Çağlayan hayatını kaybetti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, refüje çarpan motosikletin sürücüsü Murat Çağlayan ve arkasındaki eşi Gülcan Çağlayan hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Dikkaldırım Mahallesi Hayran Caddesi'nde meydana geldi. Murat Çağlayan'ın kontrolünü yitirdiği motosiklet, refüje çarptı. Motosiklet savrulup metrelerce sürüklendi. Motosikletin sürücüsü ile arkasındaki eşi Gülcan Çağlayan, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Murat ve Gülcan Çağlayan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlülere yeni operasyon! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı

Yeni operasyon! TRT oyuncusu ve ünlü şarkıcı dahil 17 kişi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı

Televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
ABD'de buz hokeyi maçına silahlı saldırı: Ölü sayısı 3'e yükseldi

Kana bulanan buz pistinde ölü sayısı 3'e çıktı
Barcelona'ya derbide büyük şok! Koltuğunu kaybetti

Dün gece kabusu yaşadılar!
Ronaldo ve Ancelotti, Rio Karnavalı'nda bir arada

Tartışma yaratan görüntülerden sonra tek kaldı!
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı

Televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
Masaj salonu görünümlü fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz

Fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz
Bakanlık harekete geçti! Cinsiyet değiştirip evlenenlere hapis cezası yolda

Cinsiyet değiştirip evlenenlere hapis cezası yolda