Tahinli pide ve simit ile sahur yapmak için saatlerce sıra beklediler

BURSA'da yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Tarihi Abdal Meydanı, her ramazan olduğu gibi bu yıl da dolup, taştı. Sahurunu coğrafi işaretli tahinli pide ve simit ile yapmak isteyenler saatlerce fırın kuyruğunda bekledi.

Osmangazi ilçesinde bulunan Tarihi Abdal Meydanı'ndaki sahur geleneği bu ramazanda da devam ediyor. Kökleri Osmanlı'ya kadar uzanan tahinli pide ve simit ile sahur yapma geleneğini yaşatan vatandaşlar, gece saatlerinden itibaren tarihi meydana akın etti. Tahinli pide ve simit almak isteyenler meydandaki fırın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Saatlerce sırada bekleyip, coğrafi işaretli tahinli pide ile simidini alanlar, çay eşliğinde sahur yaptı.

Bursalıların yanı sıra çevre illerden gelen misafirlerin de akın ettiği meydandaki sahur yoğunluğu dronla havadan görüntülendi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank da tarihi meydanda geleneksel hale gelen programa katılıp, vatandaşlarla birlikte sahur yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı