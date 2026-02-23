Haberler

Pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde mahalle meydanında pompalı tüfekle havaya ateş açan İbrahim G., olay anlarını sanal medyada paylaştıktan sonra polis tarafından tutuklandı.

BURSA'da mahalle meydanında pompalı tüfekle havaya defalarca ateş açıp, o anları sanal medyada paylaşan İbrahim G., tutuklandı.

Olay, Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim G., mahalle meydanında pompalı tüfekle ardı ardına havaya ateş açtı. O anları da yanındaki arkadaşına cep telefonu kamerasıyla kaydettirip, sanal medya hesabından paylaştırdı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İbrahim G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber: Yiğithan HÜYÜK Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Epstein soruşturmasında İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı

Epstein skandalında, İngiltere o isme acımadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
86 yaşındaki çiftçiden teknoloji devlerine ders: 15 milyon dolarlık teklifi reddetti

Milyonlarca doları elinin tersiyle itti, toprağını korudu
Çay dolu enjektörü, vücuda batırdı

Ölümle dans ettiklerinin acaba farkındalar mı?
Zelenskiy'ye komşusundan ağır darbe: Petrol yoksa elektrik de yok

Zelenskiy'ye komşusundan ağır darbe! Ülke karanlığa boğulabilir
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Dilek İmamoğlu'nun ağabeyinin uyuşturucu test sonucu belli oldu
Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor