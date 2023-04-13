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Bursa'da parkta çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Bursa'da parkta çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'ndeki bir parkta M.S. ve C.G. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S. ve C.G, bıçakla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Yıldırım Erikli Bursa Güncel Haberler

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