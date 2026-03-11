Haberler

Bursa'da parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı

Güncelleme:
Bursa'da Mudanya ilçesindeki bir parkta çıkan kavgada 16 yaşındaki Ş.T. bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından kaçan saldırgan için polis ekipleri çalışma başlattı.

BURSA'da iki kişi arasında parkta çıkan kavgada Ş.T. (16), kolundan ve bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Mudanya ilçesi Burgaz Mahallesi Atatürk Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ş.T. ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda Ş.T., kolundan ve bacağından aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Saldırgan olayın ardından kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ş.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla önce Mudanya Devlet Hastanesi'ne ardından da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

