Bursa'da Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın Gemlik ilçesinde park halindeki bir tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Serdal B. (30) idaresindeki 16 AET 014 plakalı otomobil, Gemlik Serbest Bölge yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Serdal B, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada, kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Kazım Bulut - Güncel
