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Bursa'da Park Halindeki Otomobilde Yangın

Bursa'da Park Halindeki Otomobilde Yangın
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Bursa'nın Gürsu ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, çevredekilerin yangın tüpüyle müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sonucu kontrol altına alındı. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangında yaralanan olmadı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA'da park halindeki otomobilde çıkan yangın, çevredekilerin yangın tüpüyle müdahalesi ile kontrol altına alınırken, araç kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde park halindeki otomobilde çıktı. Araçtan yükselen dumanları görenler, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirirken, çevredekiler yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye başladı. Müdahale sonucu alevler büyük oranda kontrol altına alınırken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç üzerinde soğutma çalışması gerçekleştirdi. Araç yangında kullanılmaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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